Le commissaire Daddahi, ancien directeur de la sÃ©curitÃ© politique, se prÃ©sente au parlement

Adrar-Info - Le site « maurinews.info » a appris d’une source proche du parti Islah, qu’il présenterait à la tête de la liste des candidats à la députation de Nouakchott, le commissaire à la retraite, Deddahi Ould Abdallahi, ancien directeur de la sécurité politique de l’Etat.



Le commissaire principal Deddahi Ould Abdellahi a passé plus de 20 ans en tant que responsable, chargé des «dossiers de sécurité politique» de l’État mauritanien, pendant les deux époques de Mohamed Khouna Ould Haidala et Maouawiya Ould Sid’Ahmed Taya.



Le nom du commissaire est réputé - en vertu de son poste de directeur de la sureté -être l’auteur des arrestations policières des membres et dirigeants des mouvements politiques contestataires : Nasserites, Baathistes, d’Islamistes et du mouvement « Flam ».



Source : https://maurinews.info/news-reports/21634/



Traduit par Adrar.Info









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité