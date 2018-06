La campagne rizicole commence enfin Ã  KaÃ©di

Le Quotidien de Nouakchott - Après deux années d’absence de campagne hivernale , la station de pompage de Waly (Gorgol) vient de lâcher ses machines ce lundi matin 25 juin 2018 sonnant le démarrage de la campagne rizicole 2018-2019 au niveau du Périmètre Pilote du Gorgol, PPG1, de Kaédi, ville située à 400 kilomètres au sud de Nouakchott, au bord du fleuve Sénégal.



Pour rappel ce périmètre de 700 hectares n’a pas été exploité depuis au moins deux campagnes pour cause de non recouvrement des crédits contractés auprès de la CDD, Caisse de dépôt et de développement, mise en place par l’Etat pour soutenir les initiatives de développement socio-économiques.



Pourtant, malgré le taux de recouvrement des créances avoisinant les 80 % , la majorité des paysans n’ont pas pu aller en campagne agricole en 2017 car la CDD a exigé le remboursement intégral de la somme due. Le manque à gagner pour ces populations profondément rurales, dans une année particulièrement déficitaire, est incalculable.



Cette année encore malgré les multiples injonctions prises des structures chargées de la gestion du périmètre en étroite collaboration avec les autorités administratives, le taux de recouvrement de 100% n’a pas été atteint. La dernière réunion des présidents des coopératives d’exploitants tenue le 22 juin 2018 au siège de la SONADER (société nationale pour le développement rural), qui avait donné la date du 20 juin pour démarrer la campagne rizicole à Kaédi, a fait état d’un taux de recouvrement de 97%.



Suite à ce constat, les autorités concernées ont finalement décidé à l’unanimité d’appliquer les mesures prévues par le règlement intérieur des périmètres à savoir la mise en vente des parcelles non soldées, dont les propriétaire ne se sont pas acquittés de leurs redevances. Entre temps, le Directeur régional de la Sonader à Kaedi, Mohamed Ould Ismail, a rassuré en affirmant que «toutes les mesures seront prises pour que la campagne démarre dans des conditions optimales.»



Il est important de noter que malgré les énormes potentiels dont disposent les populations de Kaédi, à savoir des terres fertiles, un cours d’eau quasi permanent, une station de pompage enviable dans la sous-région dont chacune de 4 pompes crache 600 litres à la seconde , les périmètres Pilotes sont encore très loin de sortir de l’auberge.



Dégradation des ouvrages



Parmi les problèmes, à l’origine de la baisse drastique de la production, on note entre autres, la dégradation des ouvrages et l’endettement des paysans. Cela a conduit inéluctablement au délaissement de l’activité agricole par les jeunes et à l’abandon pur et simple de certains périmètres.



Face à cette situation, le Directeur du PPG1, Monsieur Niane Alassane Djiby, connu par ailleurs pour son intégrité, a saisi cette occasion pour lancer un appel pressant aux autorités nationales, aux partenaires au développement notamment l’Union Européenne à l’origine de la mise en valeur de ces terres ainsi qu’à l’ensembles de mauritaniens particulièrement les ressortissants de la région de bien vouloir les aider à sortir du cercle vicieux dans lequel ils se sont engouffrés depuis plusieurs années. Cela est d’autant plus urgent si l’on sait qu’en plus des charges liées à la mise en œuvre de la présente campagne, certains employés de l’Union des coopératives qui exploitent le PPG1 n’ont pas été payés depuis plus de deux ans.



D’après monsieur Samba Bohoum Sow, la station de pompage de Kaédi existe depuis 1977. Les machines ont été changées seulement une fois en 2005. La station de pompage a une capacité 2400 litres à la seconde, seulement 9 heures d’horloge suffisent pour que l’ensemble des canaux principaux soit rempli à 100 % a ajouté Monsieur, technicien pompiste à la station depuis 1987.



