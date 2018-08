Mauritanie : Messaoud,

Alakhbar - Messaoud Ould Boulkeïr, chef du parti Alliance Populaire Progressiste (APP), a exprimé sa "certitude" de remporter le vote des populations de Zoueirat (Nord) au soir des élections du 1er septembre prochain.



Selon Messaoud, Zoueirat a été toujours "un des fiefs du Parti" Alliance Populaire Progressiste.



L’ancien président de l’assemblée nationale mauritanienne estime par ailleurs que son parti est victime d’une "guerre" menée par "différentes parties" dont le "Président, les ministres, des directeurs" et la "SNIM", Société Nationale Industrielle et Minière.



Messaoud Ould Boulkeïr d’ajouter que "cette guerre n’affectera en rien la progression" de son parti ou les ambitions et aspirations de ses militants.

















Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité