Nâ€™Diobo et Concorde se sÃ©parent (officiel)

Rim Sport - C'est désormais officiel !!! Diop Babacar n'est plus l'entraîneur de l’ASAC Concorde, qui a officialisé la nouvelle ce mardi matin (28 août 2018) sur sa page face book officielle. Une issue qui met fin à une « saison et demie de bons et loyaux services », a salué le communiqué rendu public à cet effet.



Grâce à N’Diobo, l’ASAC Concorde, sevrée de titre depuis la saison 2007-2008, avait décroché, le 25 mai 2017, le titre de championnat de Mauritanie. Champion dès sa première saison avec les Bleu et Blanc ,Diop Babacar, n’a malheureusement pu rééditer leur exploit. Les coéquipiers de Touré Babacar ont raté le poduim,lors des dernières rencontres face à de petits poucets. Ils terminent finalement à la cinquième avec 45 points.



Après une élimination en ligue africaine des champions, les concordiens ont effectué une prestation honorable à la Coupe arabe. Reconnaissant du travail réalisé par le technicien, l’ASAC a souhaité bonne chance à son désormais ex coach.













