Mohamed Salem Mohamed se lie avec Bourghan (2Ã¨me division koweÃ¯tienne)

Rim Sport - Courtisé par de nombreux clubs après sa saison réussie avec les Rouge et Noir, l’attaquant international U20 Mohamed Salem Mohamed dit Jonas s’est engagé, ce mardi 28 août 2018 avec Bourghan (2 ème division koweïtienne), pour une durée d’une saison.



Grosse satisfaction,lors des éliminatoires de la CAN -20, Mohamed Salem Mohamed dit Jonas est crédité aussi d’une belle prestation pour la seconde fois, au récent tournoi estival COTIF 2018.













