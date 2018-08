Arrestation d'un agent de la sÃ©curitÃ© en possession de la drogue

Elhadeth - Une patrouille de la garde nationale a arrêté mardi soir dernier, 28 août courant à Nouakchott, un agent de la sécurité routière, sur lequel a été trouvé une quantité de drogue, révèlent des sources.



Le flagrant délit a été remis au commissariat de police d’Arafat, d’où il devra être transféré incessamment vers le bureau de la police anti-drogue.



Sa neutralisation n’a pas été facile, puisqu’il n’a été arrêté qu’après une course-poursuite périlleuse. L’agent interpellé était en tenue de service au moment de l’arrestation, indique-t-on.



Traduit de l’Arabe par Cridem



http://elhadeth.mr/node/8436

