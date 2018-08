Je ne me dÃ©sengagerai jamais du peuple mauritanien, je suis citoyen et jâ€™ai un sens de patriotisme et de responsabilitÃ© (PrÃ©sident de la RÃ©publique)

AMI - Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a affirmé qu’il ne restera pas les mains croisées face aux prochaines élections parlementaires et qu’il usera de tous les moyens légaux pour constituer une majorité confortable au parlement et qu’il ne sera pas à égale distances de tous les partis politiques actuels.



Les propos du Chef de l’Etat sont survenus, mercredi soir à Nouakchott , en marge d’un diner, organisé par la campagne électorale du parti de l’Union pour la République (UPR), en présence du Premier ministre, Monsieur Yahya Ould Hademine, le président de l’UPR, Me. Sidi Mohamed Ould Maham, des membres de la commission des réformes du parti et d’autres personnalités au gouvernement ainsi que des candidats sur les listes de l’UPR pour les parlementaires, les municipales et les régionales.



Au début de la conférence de presse, le président de la République a d’emblée remercié tous les citoyens mauritaniens, partout où ils se trouvent, de Nbeguet Lahuach au Hodh Echarghi au sud-est à Tiris Zemmour à l’extrême nord, passant par toutes nos autres wilayas pour les accueils réservés à sa délégation et lui-même, durant ses visites dans l’ensemble des wilayas du pays.



Il a ajouté que la conférence a pour but d’informer la presse sur les questions relatives aux affaires publiques, aux élections en perspective et sur certains sujets d’actualité.



En réponse à une question sur sa forte implication dans l’actuelle campagne électorale, le président de la République a affirmé : je ne suis au courant d’un article de la constitution qui empêche le Président de la République de mener une campagne pour se doter d’une majorité confortable au parlement’’.



Au sujet du principe de séparation des pouvoirs, le Président de la République a dit :’’Tout cela est de la théorie. Il n’y a pas un Président qui ne cherche pas une majorité qui lui permet de faire passer ses programmes et projets’’.



Il a ajouté : je ne peux pas être à égale distance de tous les partis politiques, cela n’est pas logique. Il est inéquitable et inacceptable que je le fasse.



Au sujet des réalisations opérées dans les secteurs de l’eau, de l’électricité et des infrastructures, le Président de la République a précisé que celles-ci doivent susciter l’intérêt du citoyen eu égard à ses répercussions positives sur sa vie quotidienne, notant que ce qui a été réalisé dans ces domaines-là double vingt fois celui dans 50 ans de l’indépendance nationale.



Il a, par la suite, passé en revue le parachèvement du projet Aftout Essahli, l’approvisionnement en eau potable de la ville de Maghtaa Lahjar, à parti du champ de Bouhicha à Aleg, le projet Aftout Echarghi pour l’approvisionnement en eau potable, à partir de Voum Legleita, notant que ces zones étaient victimes de la soif pendant de longues périodes.



Parlant de l’alimentation de la ville de Seilibabi en eau potable, à partir de Gouraye , le président de la République a expliqué qu’il s’agit d’un ambitieux projet qui s’ajoute à ceux des deux Hodhs et le projet d’extension d’alimentation de la ville de Kiffa en eau potable pour 15 ans, le projet de drainage des eaux du fleuve Sénégal pour apporter une solutions définitive au problème de l’eau dans les villes du nord dont les études sont terminées.



Il a ajouté que toutes ces réalisations apportent à 90 % des solutions définitives au problème d’approvisionnement en eau potable.



Abordant le domaine de l’électricité, le Chef de l’Etat a précisé que la situation du pays est confortable et que des projets sont cours pour réaliser des liaisons électriques entre toutes les villes du pays , ce qui va permettre de transporter l’électricité produite à Nouakchott vers Zouerate et celle produite à Boulenouar vers Néma, en plus des lignes de haute tension entre Nouakchott-Nouadhibou, Nouakchott-Zouerate et Nouakchott-Boutilimitt et Boutilimitt-Néma passant par toutes les villes situées sur la route de l’espoir et les villes de Beiguit Lahwach et Amourj.



S’agissant des routes, le Président de la République a précisé que le gouvernement a réalisé 20% de la route-Nouakchott –Rosso et que la partie qui reste sera réalisée par une société étrangère sur un financement de l’UE et que leurs travaux sont déjà débutés.



Il a ajouté que les accidents enregistrés sur la route constituent un évènement regrettable dont la responsabilité est partagée, appelant les citoyens à la prudence, car le plus grand nombre d’accidents se déroule sur les routes bitumées et fluides.



Au sujet des partis de l’opposition le Président a dit : je vais utiliser tous les moyens légaux pour les empêcher de se doter d’une majorité au parlement, voir même d’y accéder.



Dans le même contexte, le Président de la République a nié sa volonté d’exercer des réformes constitutionnelles conduisant à la mise en place d’un régime parlementaire dans le pays.



Il a toutefois affirmé : je n’ai pas d’objections contre des réformes constitutionnelles si nous disposons une majorité confortable à l’assemblée nationale ou par un référendum populaire.



Le président a ajouté : cela ne veut pas dire que j’exercerai un troisième mandat. Nos regards maintenant portent sur les élections parlementaires.



Il a conclu en affirmant :’’ Je ne me désengagerai jamais du peuple mauritanien. Je suis citoyen Mauritanie et j’ai un sens de patriotisme et de responsabilité, quel que soit mon statut : Président, ancien Président ou simple citoyen’’.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité