Le dossier des journalistes Babacar Baye Ndiaye et Mohamed SaÃ¯bout finalement classÃ©

Taqadoum - C’est ce jeudi 30 août courant que le juge chargé de l’affaire des confrères Babacar Baye Ndiaye, Rédacteur en Chef du Portail Cridem et Mahmoudi Ould Mohamed Saïbout, Directeur de publication de l’agence Taqadoum, devait faire connaître son délibéré dans ce procès.



Arrivés au palais, les deux journalistes ont été informés de l’absence du juge, parti en congé. Quelques heures après, ils appriprent auprès des autorités judiciaires concernées que leur dossier et finalement classé et qu’ils peuvent récupérer leurs portables ordinateurs et leurs téléphones.



Ouvert le 23 aout dernier, le procès de Ndiaye et de Saïbout, avait été reporté à ce jeudi 30 Août, date fixée par le parquet général pour annoncer le verdict relatif à ce dossier.



Les deux confrères avaient bénéficié le 15 aout dernier d’une liberté provisoire, après leur déferrement au Parquet, rappelle-t-on.



Les deux journalistes avaient été arrêtés suite à une plainte pour diffamation déposée par l’avocat mauritanien itinérant résident à Paris Jemal Ould Mohamed.



La Police avait également perquisitionné leur domicile à Nouakchott.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité