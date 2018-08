Rim Sport - Coupe de Mauritanie: la finale fixée au 22 septembre



La FFRIM a communiqué au FC Nouadhibou et à Nouakchott King’s, la date de la finale de la Coupe de Mauritanie, programmée au 22 septembre 2018.



Les travaux de rénovation du stade Cheikha ont été à l’origine du décalage de la finale.









