VidÃ©o. Les autoritÃ©s s'informent des dÃ©gats causÃ©s par les inondations Ã  Akjoujt

Essahraa - Les autorités régionales au niveau de la wilaya de l’Inchiri se sont rendues dans divers quartiers d’Akjoujt, sérieusement touchés par les récentes inondations survenues dans la ville. Les eaux ont submergé des parties du quartier Tarhil et d’autres zones résidentielles de cité cuivrière.



Les monts situés au Nord d’Akjoujt, une zone rocailleuse, ont enregistré récemment des pluies appréciables.



Le déferlement des torrents de ces hauteurs a drainé les eaux vers la ville, construite depuis sa naissance sur un Oued asséché par des décennies de sécheresse.



Un sage dicton mauritanien dit que l’eau finit toujours par reprendre son cours.







http://essahraa.net/node/2881









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité