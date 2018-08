CommuniquÃ© de presse : importante augmentation du capital de Banque Al Muamelat As-Sahiha

BMS SA - Les actionnaires de la Banque Al Muamalat As-Sahiha (BMS SA), réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège de la banque à Nouakchott le 27 août 2018, ont décidé à l’unanimité, de porter le capital de la banque de 6 à 8 milliards Anciennes Ouguiyas (MRO) à libérer entièrement en numéraires.



Ils ont également décidé d’une seconde augmentation de capital qui le portera à 10 milliards MRO, et qui interviendra au plus tard au cours du premier trimestre de l’année 2020.



Cette augmentation vient confirmer la volonté de cette banque de contribuer à la dynamisation de l’activité bancaire et à la croissance de l’économie nationale en proposant des produits et services bancaires adaptés aux secteurs dynamiques de l’économie comme le commerce, le bâtiment et les travaux publics, l’immobilier, la santé, l’agro alimentaire, la pêche, les technologies de l’information, le transport, l’éducation et les autres services…



Cette augmentation du capital est intervenue de manière concomitante avec l’ouverture de 4 nouvelles agences de la BMS à Nouadhibou, à Chami, ainsi qu’à El Mina et sur l’artère connue sous l’appellation Charée Errizgh 2, dans la capitale. Ces nouvelles agences portent le réseau de la banque à 20 agences opérant sur l’ensemble du territoire national.



Elle coïncide également avec l’ouverture de 7 Guichets Automatiques de Banque (GAB) portant à 28 le nombre total de guichets opérationnels. La banque envisage d’accroître son réseau de GAB pour assurer en permanence, à sa clientèle, où qu’elle se trouve, un service de proximité performant.



La banque, qui a développé un important réseau de correspondants extérieurs, a été admise aux normes de qualité ISO/9001/ 2015 et a été accréditée comme membre à part entière par MASTER CARD. La banque exploite les meilleurs systèmes d’information, de comptabilité, d’audit et de contrôle comme elle a mis en place les systèmes de gouvernance les plus efficaces en œuvrant constamment à maîtriser les techniques financières de pointe qu’elle internalise grâce à un personnel de grande compétence qui veille à :



*améliorer le service proposé aux clients en répondant rapidement à leurs besoins et en respectant scrupuleusement les engagements pris;



* développer et innover des produits adaptés;



* renforcer les techniques et méthodes de travail ;



* réaliser et accroître la rentabilité.



Propulsée par la ferme volonté de ses actionnaires et par les efforts soutenus de son personnel, la Banque poursuit son action pionnière en matière de relance de l’économie, de financement de projets générateurs de revenus impactant la vie des populations et de promotion de l’entreprenariat. La BMS s’active pour permettre à tous les agents économiques publics et privés de réaliser des projets viables en mettant à leur disposition des produits financiers adaptés.



Avec l’augmentation du capital de la Banque, déjà passé à 8 milliards d’Ouguiyas et devant être porté à 10 Milliards MRO au début de 2020, le rôle de la banque dans l’économie sera constamment renforcé, ses domaines d’intervention seront élargis et le cercle des bénéficiaires de son intervention sera de plus en plus étendu.



Autant d’éléments qui matérialisent le leadership de la BMS et en font la Banque du présent et de l’avenir.

















Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité