Mauritanie: Ould Saibout rencontre le PrÃ©sident mauritanien Ould Abdel Aziz

Taqadoum - Le Président du Parti Mauritanien pour la Justice et la Démocratie (PMJD), également le Président de l’Association du Regroupement de la Presse Mauritanienne et Directeur de l’agence Taqadoum de Communication, éditrice des sites arabe et français du même nom et du journal Houmoum Ennass, a récemment rencontré le Président mauritanien Son Excellence Mohamed Ould Abdel Aziz.



Saibout est sorti de cette réunion satisfait, animé de bonnes impressions et de prometteurs espoirs pour le pays, louant l’attachement de Son Excellence à l’intérêt général et sa ferme détermination à consentir tous les sacrifices possibles et au prix de sa vie, comme il l’a fait au cours de la dernière décennie, afin de garantir les libertés individuelles et collectives, ainsi que la liberté d'expression et de la presse.



"Ma rencontre sincère et franche avec le Président Ould Abdel Aziz a totalement dissipé toutes les réserves et les doutes, suspicions qui se sont tissées entre moi et son Excellence", a-t-il affirmé.



