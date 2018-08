La HAPA salue l'interaction positive des partis politiques participant au scrutin du 1er septembre avec les mÃ©dias tout au long de la campagne

AMI - La Haute Autorité de la presse et de l'audiovisuel (HAPA) a félicité les partis politiques participants au scrutin du 1er septembre pour l'interaction positive et l'esprit de coopération qui ont caractérisé leurs relations avec la HAPA et avec les médias publics et privés durant la campagne.



Dans son communiqué publié ce vendredi, dont une copie est parvenue à l’AMI, la HAPA a indiqué qu’elle a veillé, tout au long de la campagne, à l’application de sa décision fixant les procédures de couverture médiatique et à accompagner l’ensemble d’acteurs, partis politiques, média public ou privé, afin d’atteindre les objectifs fondamentaux d’équité, de justice et d’égalité dans l’accès de tous les candidats, quels que soient leurs opinions et leurs niveaux de participation, à l’électeur pour qu’il puisse faire le bon choix.



La HAPA a indiqué dans son communiqué qu'elle encourage les médias publics et privés à poursuivre leur approche de neutralité, d'objectivité et d'équité envers les partis politiques.



Selon le communiqué de la HAPA, les partis politiques n’ont pas exploité que 73% du temps libre qui leur a été alloué, et cela signifie que le temps imparti a satisfait le besoin des partis en communication, faisant remarquer que les temps de couverture sont également proportionnels au volume de candidatures des partis et à leurs activités réelles sur le terrain.









