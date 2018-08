Mauritanie: 1,4 millions dâ€™Ã©lecteurs votent aux parlementaires, municipales et rÃ©gionales

2M - La campagne électorale pour les élections municipales, législatives et régionales, prévues du 1er et 15 septembre, a été clôturée jeudi à minuit sur toute l'étendue du territoire mauritanien. A cette campagne qui avait démarré le 17 août courant ont pris part 98 partis politiques qui ont essayé, deux semaines durant, de s’assurer les voix de 1,4 million d'inscrits sur la liste électorale.



Un total de 1.376 listes pour les municipales, 158 pour les régionales et plusieurs centaines pour les législatives se présentent aux scrutins du 1er septembre, qui se tiennent à moins d'une année de la présidentielle.



Les militaires et les forces de sécurité vont voter ce vendredi, soit un jour avant le scrutin de 1er septembre afin de « se libérer pour s’acquitter de leur mission sécuritaire », selon le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Mohamed Vall Ould Bellal.



Dans des déclarations à la presse, il a souligné que la commission, qui comprend 11 membres dont cinq de l'opposition, est prête à organiser ce scrutin, précisant que tout le matériel électoral a été envoyé aux chefs-lieux des wilayas pour être distribué dans les différentes circonscriptions.



Il a ajouté que malgré les difficultés et les contraintes de temps et la complexité du processus électoral en termes d’urnes, de participants et d'impression des cartes d’électeurs, toutes les capitales régionales disposent aujourd’hui d’un matériel électoral comprenant les urnes, les cartes d'électeur, l'encre indélébile et l’isoloir.



Le président de la CENI a démenti les rumeurs qui circulaient récemment concernant les procès-verbaux et les bulletins de vote, soulignant qu’ils sont corrects et qu’il n’y a pas d’erreur ni dans les noms des candidats ni dans leurs slogans.



Vall Ould Bellal a souligné que la CENI se trouve à la même distance des différentes parties et veille à ce qu’elles soient représentées dans tous les bureaux de vote, exhortant les présidents des bureaux à coopérer pleinement avec les représentants des partis pour assurer le succès du processus électoral en toute transparence, intégrité et impartialité.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité