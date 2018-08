Lâ€™ArmÃ©e recrute Birama

Rim Sport - Libre de tout engagement, trois mois après son éviction de FC Tevragh Zeïna, Birama Gaye retrouvera un banc la saison prochaine. Birama vient d’intégrer la barre technique de l’AS Armée.



Il succédera à Hassen Camara qui avait réussi à faire (re)monté en première division après une saison en Super 2.



L’un des techniciens reconnu du football mauritanien avec un palmarès très fourni a pour mission de maintenir le nouveau promu et de stabiliser le club au haut niveau de Super D1.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité