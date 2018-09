VidÃ©o. Mauritanie: lâ€™Alliance Sawab-RAG (IRA) optimiste malgrÃ© lâ€™arrestation de Birame

Le360 - L’Alliance Sawab-Radical pour un changement global (RAG) de l’Initiative pou la résurgence du mouvement abolitionniste (IRA) est optimiste quant à l’issue des élections législatives, régionales et communales.



Elle dénonce l’arrestation du leader de l’IRA à la veille du lancement de la campagne. Malgré l’arrestation du leader de l’IRA, Birame Dah ould Abeid, tête de liste de la coalition, à la veille du démarrage de la campagne des élections législatives, régionales et communales, l’Alliance Sawab-RAG reste optimiste quant à l’issue du rendez-vous électoral du 1er septembre prochain.



Omar ould Yali, cadre retraité et candidat à la présidence du Conseil régional de Nouakchott, reste optimiste malgré l’absence de Birame pour la campagne. Le partisan de l’IRA, ancien ministre, dénonce une forme «de persécution qui a empêché le leader de l’IRA de battre campagne. Du jamais vu», souligne-t-il.



Pour aller à l’assaut de la présidence du Conseil régional de la capitale mauritanienne, l’ancien compagnon de Messaoud ould Boulkheir au sein de l’Alliance populaire progressiste (APP), a signé un accord électoral avec des personnalités issues de divers segments de l’opposition: le RFD et le FNDU.



Par notre correspondant à Nouakchott

Cheikh Sidya

















