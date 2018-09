Elections : Au QG de lâ€™UPR l'heure nâ€™est pas Ã  la sÃ©rÃ©nitÃ© !

Mauriweb - Malgré les déclarations trop optimistes de son président, à sa sortie de l’isoloir, l’Union pour la république, craint une véritable débandade dans son camp au regard des premiers résultats quoique parcimonieux.



Il faut aussi reconnaitre que les craintes sont aiguisées par les grandes possibilités dans le vote des électeurs soumis dans le scrutin de samedi par une désorganisation des bureaux de vote mais aussi à faire le choix entre des milliers de candidats et des centaines de listes.



Samedi, en effet, les citoyens mauritaniens se sont rendus aux urnes pour des élections générales portant sur le choix des députés, des maires et présidents des conseils régionaux (nouvelles institutions censées remplacées le Sénat).



Les résultats officiels ne sont pas encore communiqués par la Ceni alors que les rumeurs d’un changement profond sur l’échiquier politique est annoncé.









