Agence Chine Nouvelles - Les opérations de dépouillement des élections (parlementaires, municipales et régionales) en Mauritanie dont le premier tour a été organisé samedi, ont commencé et se poursuivaient ce dimanche au niveau de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).



Des résultats "très partiels" de certains bureaux de vote, notamment de Nouakchott, continuent à être communiqués par la CENI à travers la télévision et la radio nationales, mais "les premières grandes tendances de ce vote ne pourront être connues avant le lundi prochain", a affirmé un responsable de la CENI.



Ces élections ont été organisées pour permettre aux Mauritaniens d'élire 157 députés, 219 conseils municipaux et 13 conseils régionaux.



Les résultats, de plus de la moitié des membres du parlement (87 parlementaires) devront être connus au premier tour en raison de la proportionnelle, alors que de nombreuses circonscriptions soumises au système majoritaire devront être reportées au second tour, prévu pour le 15 septembre.



