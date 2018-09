Le prÃ©sident chinois promet 60 milliards de dollars Ã  l'Afrique

Apanews - La Chine va consacrer 60 milliards de dollars supplémentaires au développement économique des pays africains, a annoncé lundi le président Xi Jinping, lors de l'ouverture du sommet Chine-Afrique à Pékin.



Dans cette enveloppe, il est prévu 15 milliards de dollars fournis sous « d'aide gratuite et de prêts sans intérêts », a précisé Xi Jinping dans des déclarations relayées par plusieurs médias dont l’AFP, visités à APA.



En ouvrant d'un long discours le septième « Forum sur la coopération sino-africaine », le président chinois a tenu à faire taire les critiques accusant son pays d'imposer à ses partenaires africains un endettement intenable via d'onéreux crédits.



Il a ainsi assuré, mais sans préciser de calendrier ni de liste des Etats concernés, que la Chine « annulerait » une partie de la dette, arrivant à maturité cette année, des pays les moins développés, enclavés ou insulaires, du continent africain.



Lors du précédent sommet Chine-Afrique, à Johannesburg en 2015, Xi Jinping avait déjà annoncé une enveloppe de 60 milliards de dollars d'aide et de prêts à destination des pays africains.



Concernant les 60 milliards de dollars de financements supplémentaires promis ce lundi, on y retrouve des lignes de crédit de 20 milliards de dollars. Deux fonds, consacrés à la finance du développement et au financement des importations de biens africains, seront également établis, pour un montant cumulé de 15 milliards de dollars.



Enfin, les entreprises chinoises seront encouragées à investir « au moins 10 milliards de dollars » en Afrique au cours des trois prochaines années.



