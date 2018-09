AÃ©rÃ© Mâ€™Bar : Alternance Ã  la Mairie, SY Moussa Ã©lu Maire au 1er tour

Terroir Journal - Après une campagne de deux semaines menée auprès de tous les villages de la commune, l’UPR arrache la victoire dès le 1er tour avec un score de 65% contre les partis concurrents que sont le SURSAUT de la Jeunesse, l’UDP, l’APP, SAWAB etc...



SY Moussa candidat maire de l’UPR va remplacer DIENG Mamadou Abdoulaye qui bat le recordman de la longévité, 25 ans à la tête de la commune. Ce jeune cadre formé à l’ENA depuis le début des années quatre vingt, capitalise une riche expérience dans la gestion des finances publiques.



Contrôleur puis Inspecteur du trésor avant de décrocher plus tard une licence de Droit Public à ORLEANS (en France) en 1992, SY Moussa Hamady est né en 1961 à Aéré M’Bar. Il s’investit en politique depuis plusieurs années et rivalise le Maire sortant, DIENG Mamadou Abdoulaye depuis une dizaine d’années.



Durant la campagne d’adhésion et d’implantation de l’UPR passée, une rude bataille a opposé les deux hommes politiques pour le contrôle du leadership politique à Aéré M’Bar. La longueur d’avance qu’il a prise sur son rival, DIENG Mamadou Abdoulaye dans le gros village d’Aéré M’Bar a été certainement décisive dans son investiture par consensus. Le vieux dinosaure avait dénoncé des fraudes lors de cette implantation et crié haut sa colère.



En 2013, les deux hommes s’étaient livrés une rude bataille pour l’investiture au poste de maire. Il a fallu l’intervention à l’époque de M. Thiam Diombar, Ministre des Finances pour calmer Dialtabé, en l’occurrence M. SY Moussa surnommé SIGUILA par les siens.



Le Chef du Département des Finances de l’Agence Nationale des Registres des Populations et Titres Sécurisés ne manquera pas de redonner un nouveau souffle à la commune dont une génération entière n’a connu que Dieng Mamadou Abdoulaye. L’ancien cadre qui a géré les perceptions de Médina R, de Tayarett, d’El Mina, occupé d’importants services à la direction centrale du trésor, du budget, au service de la comptabilité du Secrétariat à l’Etat Civil demeure très populaire dans la commune d’Aéré M’BAR. Omniprésent dans tous les évènements marquants de la localité.



L’homme a fait plusieurs stages à la préfecture du Nord (Lille France), à la trésorerie générale du Nord Lille toujours avant d’effectuer une session de formation spécialisée à l’ENA de Paris. Même une autre session d’été de l’Accademie de Droit International de la Cour Internationale de Justice de la Haye. Sans compter d’autres formations aux USA, au Bénin et à Douala au Cameroun.



