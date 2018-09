Mauritanie : Arrestation d'un activiste politique Ã  Benichab au nord du pays

Alakhbar – La sûreté mauritanienne a arrêté le blogueur et activiste politique au sein du parti Tawassoul Mohamed Ali Ould Abdel Aziz, dans la moughataa de Benichab, relevant de la wilaya de l’Inchiri.



Une mesure qui intervient selon des sources sur place, à la suite d’une plainte déposée contre le blogueur par le Chargé de mission au ministère de l'environnement et du développement durable, Mohamed Yahya Ould El Chah.



Les critiques virulentes que Mohamed Ali fait au pouvoir de l’actuel Président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, pourraient avoir également joué un rôle dans son interpellation, rapportent des sources locales.



Traduit de l’Arabe par Cridem



