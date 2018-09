Mauritanie vs Burkina : Bertrand TraorÃ© et Pitroipa absents, Duarte inquiet

Burkina24 - Les Étalons du Burkina affrontent ce samedi 8 septembre 2018 les Mourabitounes de la Mauritanie pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019. Cependant, ce sera sans Bertrand Traoré et Jonathan Pitroipa qui rejoignent Alain Traoré, Aristide Bancé, blessés. Le sélectionneur devrait compter désormais sur des jeunes talentueux mais inexpérimentés.



Jonathan Pitroipa et Bertrand Traoré, initialement convoqués par Paulo Duarte, manqueront le match de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019 contre la Mauritanie. Jonathan Pitroipa et Bertrand Traoré manquent au groupe pour des raisons de blessure, selon l’entraîneur des Étalons du Burkina Paulo Duarte.



C’est la troisième défection parmi les convoqués puisque Junior Sylla avait remplacé Alain Traoré, victime d’une élongation. Ce sera donc 21 joueurs qui se rendront au Maroc pour cette deuxième journée face à une équipe mauritanienne qui s’était déjà imposée contre le Botswana.



Bien avant, Aristide Bancé et Hassan Bandé avaient déjà été déclarés forfaits pour des raisons de blessure. En plus de cela, plusieurs autres joueurs reviennent de blessure, à l’image de Steeve Yago et Bakary Koné. Patrick Malo et Préjuce Nakoulma n’ont pas été convoqués parce que sans sélection à l’époque de la convocation.



Compter sur les jeunes



« On parle d’une attaque qui normalement débute le match. C’est un secteur qui est notre force. On fait la différence avec la qualité de Bertrand (Traoré), de (Prejuce) Nakoulma, de tous ceux qui sont devant », s’indigne Paulo Duarte. Mais le sélectionneur compte sur les jeunes joueurs, malgré leur inexpérience.



Selon lui, trop de changements pourraient déstabiliser son équipe pour son match contre la Mauritanie car il y a beaucoup trop d’absents, notamment parmi les titulaires habituels.



Mais la confiance demeure dans l’écurie des Étalons. « Sinon, avant, on a toujours beaucoup de blessés, mais on a aussi eu du potentiel. A part leur jeunesse, ce sont des joueurs qui vont donner du plaisir », rappelle Paulo Duarte. Le match se joue le samedi 8 septembre 2018 à Nouakchott.



Boukari OUEDRAOGO



Burkina24









