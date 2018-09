Le LAO a retrouvÃ© son leader

Souleymane Djigo - On est le 24 aout 2018 après le crépuscule, accompagné d’une dizaine de cadres de la commune d’Aéré Mbar, d’Aleg et d’Agchorguitt et en présence de tous les autres cadres de la région du Brakna, Monsieur Dieng Adama Boubou (Garak) a pris l’engagement ferme devant le Président de la République de faire gagner ses candidats au premier tour des élections municipales, législatives et régionales.



Engagement tenu, parce que, au niveau de la mairie SY Moussa est passé avec plus de 63% et à la députation N’Diaye Oumar a obtenu la majorité lui permettant de passer au premier tour (54% dans sa commune). La commune de Aéré Mbar est la seule municipalité dans la vallée du fleuve à faire passer ses candidats au premier tour en ce qui concerne l’UPR.



Il est impératif de rappeler ici que cet engagement (difficile comme il l’avait souligné à Aleg lors de cette réunion des cadres du Brakna) a pris son fondement durant le processus du choix des candidats.



En effet, à la réimplantation, Monsieur Dieng a constitué ses unités de base en un temps record et s’est vu désigné comme délégué au congrès. Lors des investitures, il a fait établir un consensus autour des candidats qu’il a proposé à la commission départementale.



Pendant la campagne électorale il a sillonné tout le département de Bababé et plus particulièrement la commune d’Aéré Mbar en tenant des réunions de sensibilisation de village en village (Kadjel Abou, Aeré Goleré, Tejala, Madina, Seno Kouna, Seno Boussobé, Aeré Mbar, Wothie bien entendu, Dogo pour n’en citer que ceux-là) sur le discours et le programme du président de la République et sur les techniques de vote. A veille du scrutin il a mobilisé tout une logistique pour transporter ses électeurs vers leurs lieux de vote.



De nos jours, peu de cadres de cette envergure (technique et politique) peuvent prendre des engagements de telle sorte et les faire respecter. L’Actuel Farba Walaldé l’a fait et on lui tire un chapeau bas.













