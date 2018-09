Condamnation des journalistes Babacar Baye NDIAYE et Ould Saiboutt : Indignation de l'Eveil Hebdo

L'Eveil-Hebdo - L’ÉVEIL HEBDO a appris avec indignation la condamnation de nos deux confrères Babacar Baye N'diaye et ould Seybout.



La rédaction de notre journal exprime sa solidarité avec nos deux confrères et estime que cette condamnation n'honore nullement notre pays, et constitue une grave atteinte à la liberté d’expression.



Nous lançons un appel à toutes les associations professionnelles, et à tous les médias pour plus de cohésion et d’unité face au recul de la liberté d’expression dans notre pays.





Enfin, nous souhaitons vivement la mise en place d'un comité de solidarité avec nos deux confrères, et un comité de veille pour la défense de la liberté d'expression en Mauritanie.