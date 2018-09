Le commandant du G5-SAHEL reÃ§u par le prÃ©sident NigÃ©rien

ANP - Le Président de la République Chef de l’Etat Issoufou Mahamadou a reçu ce vendredi 7 septembre 2018 les nouveau Commandants entrant et sortant de la Force conjointe G5 Sahel, les Généraux de Division Hanana Ould Sidi et Didier Dacko.



Le Général mauritanien Hanana Ould Sidi remplace à la tête de ce commandement le malien, Didier Dacko. A leur sortie d’audience, ils n’ont pas fait de déclaration à la presse. ils se sont rendus ensuite au centre de commandement de la Force conjointe G5 Sahel de Niamey.



Le Fuseau centre qui regroupe les forces du Niger, du Mali et du Burkina Faso pour la cérémonie de décoration du Commandant sortant, le Général de Division Didier Dacko.



Après la revue des troupes par les commandants de la force conjointe et du Chef d’état major des armées, le Général de Corps d’armée Ahmed Mohamed, le Ministre de la Défense Nationale Kalla Moutari a pris la parole pour rappeler que Didier Dacko a su « mettre en place les structures du commandement de cette force tout en insufflant une coopération dynamique entre les forces armées des pays concernés ».



« Par votre action, vous avez pu coordonner plusieurs des exercices et opérations qui ont permis de mettre hors d’état de nuire, plusieurs groupes armés dans l’espace du G5 Sahel contribuant ainsi à la sécurisation des populations et à l’établissement de la paix dans la zone » a annoncé le Ministre de la Défense.



C’est pour toutes ces raisons et d’autres que le Ministre Kalla Moutari a, au nom du Président de la République, fait le Général de Division Didier Dacko, Commandeur de l’Ordre du Mérite du Niger.



Le G5 SAHEL est un regroupement sous régional de 5 pays sahéliens (Niger, Mali, Mauritanie, Tchad et Burkina Faso) engagés dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité