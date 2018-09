Mauritanie/Ceni : les rÃ©sultats du triple scrutin attendus samedi aprÃ¨s-midi (Presse)

Rimweb - La commission électorale nationale indépendante (CENI) publiera les résultats provisoires des élections locales, législatives et régionales qui se sont déroulées, le samedi premier septembre, dès demain matin (samedi 8), selon une source de presse qui cite une source proche de l’autorité.



A noter que cela fait plus d’une semaine que l’opinion publique attendait avec impatience les résultats du triple scrutin.



Dans ce contexte, les partis de l’opposition connus sous la bannière du FNDU avaient tenu, un sit-in, mardi dernier, devant les locaux de l’autorité de régulation des élections (CENI) pour protester contre le retard de la publication des élections et aussi pour dénoncer des manquements et des manipulations qu’ils ont constaté.



Nous signalons que plus d’une centaine de formations politiques avaient participé aux élections.



Et selon nos sources, 1552 listes étaient dans la course pour les 219 conseils municipaux, 159 listes ont bataillé pour les 13 conseils régionaux tandis que les sièges de l’assemblée nationale pour les listes des femmes et mixtes (20 et 18) quelque 87 listes étaient sur la ligne de départ.



Par Nourdine Sidi









