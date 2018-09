Elections 2018/ Le Tagant dans le giron rÃ©publicain

Nouakchott info - L’Union Pour la République est parvenue à se positionner comme la première formation politique au Tagant en raflant pas moins de 90 % des circonscriptions électorales (communales, départementales et régionale).



Les résultats obtenus par l’UPR démontrent clairement l’ancrage de cette région dans le giron républicain. C’est ainsi que pour les élections départementales au niveau de la Moughataa de Moudjeria , l’UPR s’est adjugée 7796 voix soit 51,26% contre sa rivale UDP qui a totalisé 4334 voix soit 42, 7%. Pour les élections régionales les résultats pour la commune de Moudjeria, l’UPR totalise 735 voix soit 47, 54% UDP 558 voix soit 36,09 % et UFP 76 voix soit 4,92%.



Pour la commune de Soudoud, UPR gagne avec 4049 voix soit 62,43 % contre 1634 voix soit 25,2% l’UDP et 563 voix soit 8,68 % pour l’UFP. Pour la commune de NBeika l’UPR se retrouve avec 3577 voix soit 50,85% suivie de l’UDP 2743 voix soit 38 %, l’UFP avec 281 voix soit 3,99 % et l’Itihad 377 voix soit 5,36%.



Enfin pour les élections municipales, pour la commune de Moudjeria l’UPR en ballotage a totalisé 629 voix soit 34, 48 % suivie de l’UDP avec 532 voix soit 29,17 %, le RFD 650 voix soit 35,64 et pour la commune de Soudoud l’UPR gagne au premier tour avec 4724 voix soit 71,52 % suivie de Tewassoul avec 1932 voix soit 14,11 % et El Ravah 765 voix soit 11,5 %. Enfin pour la commune de NBeika l’UPR en ballotage a totalisé 3587 voix soit 49,5 % suivie de l’UDP avec 2907 voix soit 40,12 %, le RFD avec 118 voix soit 1,63 % Sawab avec 58 voix soit 0, 6 % , Tewassoul avec 406 voix soit 5,6%, El Isslah avec 60 voix soit 0,60% et El Wihde 73 voix soit 1,01 %.



Pour la Moughattaa de Tichitt, l’unique siège de député est revenu à l’UPR qui a totalisé 1404 voix contre 270 voix pour le parti El Islah. Le parti de l’Union pour la République est parvenu également à gagner largement la commune de Tichit mais elle a perdu la commune de Lakcheb au profit du parti El Islah.



Pour la Moughataa de Tidjikja on notera la large victoire du candidat de l’UPR, Mohamed Ould Biha (3246 voix soit 51,46 %) pour la commune de Tidjikja, celle de Ahmed Ould Sid’Ahmed Ould Dié pour la commune d’El Wahat, la victoire de Saleck Ould Abdel Jelil pour la commune de Boubacar Ben Amer, la victoire de Abdallahi Ould Mokhtar Ould Bechir pour la commune de Nimlane et celle de Mahfoudh Ould El Houcein Ould Sidi pour la commune de Lahsera.



L’UPR a également mis la main sur le conseil régional du Tagant en élisant au premier tour Zeydane Ould Tfeil Ould Moyhmid.

Les législatives ont été également un vaste plébiscite (3404 voix soit 56,9 %) pour Sidi Ould Dié et Jiddou Ould Manaba qui représenteront la Moughataa de Tidjikja au niveau de l’Assemblée nationale.



Il est à noter que le parti au pouvoir est parvenu à assurer une majorité confortable au niveau de la quasi-totalité des conseils municipaux à l’image de celui de Tidjikja où l’UPR compte 11 conseillers sur les 19 (11 pour UPR, 4 pour l’UFP, 2 pour l’UDP, 1 pour APP et 1 pour El Moustaqbal).



Elu pour la seconde fois à la tête de la mairie de Tidjikja Mohamed Ould Biha fait partie de ces hommes qui font l’unanimité autour de leur personne. L’initiateur du Festival des dattes de Tidjikja, Ould Biha compte à son actif plusieurs réalisations qui ont impacté positivement le quotidien des habitants de Tidjikja.



« J’invite tout le monde à faire preuve de dépassement et de taire les querelles et les rivalités inutiles et de se donner la main. Personnellement, la seule chose qui m’intéresse c’est de travailler au développement de Tidjikja. Je vais m’atteler dés ma prise de fonction à trouver une solution au récurrent problème d’eau qui se pose dans cette ville. Avec la promesse faite par le Président de la République de lui trouver une solution dans les meilleurs délais je suis persuadé que la fin du calvaire pour les populations de Tidjikja ce sera pour bientôt. Je m’engage enfin à continuer à dérouler le programme que j’avais ficelé lors de mon premier mandat et de travailler à ce que ce programme profite à tous sans exception », déclare le nouvel édile de Tidjikja.



Il est noter qu'ici , tous sont d’avis que la large victoire acquise par l’UPR au Tagant est rendue possible grâce aux efforts et à l’engagement du directoire de campagne à sa tête Mme Khadijetou Mint MBarreck Fall, ministre du commerce, de l’Industrie et du Tourisme, de Mme Mineya Mint Abdy fédérale UPR du Tagant, de Mr Oumar Ould Isselmou, de Mr Ba Diadié Directeur des ressources humaines au ministère de l’Education nationale et de Mme Nouha Mint Saleck. Mais également grâce à la forte implication de l’ensemble des cadres de Tidjikja (toutes tendances confondues).



