LÃ©gislatives mauritaniennes : nerfs tendus Ã  cause des surprises de la derniÃ¨re minute

Saharamédias - Forte concurrence autour des derniers sièges de députés dans les listes concernées par la proportionnelle, les dernières heures ayant apporté des surprises qui ont influé sur certains résultats en excluant des partis et en faisant de la place définitivement pour d’autres.



Les résultats partiels créditent l’union pour la république de 11 sièges sur la liste nationale commune, la liste nationale des femmes et celle de Nouakchott. Le parti Tewassoul confirme jusqu’à présent sa place de deuxième force politique et la première au sein de l’opposition en obtenant, sur les mêmes listes, 8 sièges.



Le dépouillement des dernières heures a apporté certaines surprises, qui ont permis au président du parti Adil d’obtenir un siège, s’ajoutant donc aux formations politiques qui ont assuré leur présence au parlement.



Scénario identique pour l’ancien ministre Boidjel O. Houmeid, grâce aux voix obtenues à Keur Macène, son fief traditionnel, qui le propulse à la chambre parlementaire, avant d’ailleurs la fin du dépouillement.



Le dernier siège devra se jouer entre Ibrahima Mokhtar Sar et Saleh O. Hanena qui espère toujours renverser la vapeur malgré l’écart de 700 voix qui le sépare du président de l’AJD/mr.



Sur la liste des femmes la dernière place se joue entre Mentata mint Hindeïd, présidente du parti républicain pour la démocratie et le renouveau qui dépasse de 30 voix seulement la candidate du parti Choura pour le développement.



Sur la liste de Nouakchott le candidat du parti Al Moustagbel, s’est fait devancé par 9 voix seulement celui de la coalition mauritanienne pour la patrie, un résultat encore provisoire en attendant la publication des résultats officiels.













