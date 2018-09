Un rescapÃ© Ã©lu dÃ©putÃ© au 1er tour Ã  BababÃ©

Terroir Journal - Il s’agit d’Oumar Souleymane N’ Diaye, ancien militaire sorti de la première promotion de l’armée en 1977.



Le sous-officier qui a été débarqué des rangs de l’armée nationale sous le grade d’Adjudant en 1991 pendant qu’il effectuait un stage d’infanterie à Akjoujt, a milité à l’UFD, parti d’opposition jusqu’à 1999 puis au PRDS avant d’être élu conseiller municipal dans la commune d’Aéré MBAR. Municipalité au sein de laquelle, il a rendu d’importants services à la population.



Omniprésent sur le terrain comme son mentor, Dieng Mamadou Abdoulaye, le maire sortant. Depuis de nombreuses années, l’ex-militaire reconverti dans la politique occupe le poste d’Adjoint au maire dans la commune d’Aéré M’ Bar.



Courageux et discret, Oumar Souleymane N’Diaye ne rate pas les grands évènements de la cité. Sur ses priorités, le nouveau parlementaire prêtera attention aux problèmes du département. Notamment les problèmes agricoles, le périmètre de Aéré Mbar qui selon lui a été posé au ministre à maintes reprises, l’épineux problème d’enrôlement de nombreux habitants sans papiers dans le département de Bababé, entre autres.



Le nouveau député, M. Oumar Souleymane N’Diaye, le nouveau Maire, SY Moussa Hamadi et le candidat de l’UPR sur la liste du Conseil régional, Dieng Mamadou Abdoulaye, maire sortant ainsi ont bénéficié d’un grand soutien de l’ancien ministre, Thiam Diombar qui a organisé une caravane qui a sillonné de nombreux villages de la commune d’Aéré M’ Bar pour appeler à voter massivement pour ces trois candidats dont deux sont déjà sortis victorieux.



Une caravane qui a vu la participation de Komé Moussa, président de la sous-section UPR dans la commune. L’ancien ministre ne s’est pas arrêté là, il avait joué avant le démarrage de la campagne un rôle majeur dans les investitures du parti. Il a empêché le départ du parti de nombreux militants qui ne se retrouvaient pas dans les choix opérés par le parti.



Comme en 2013, il a organisé une caravane qui a été décisive dans la victoire des candidats de l’UPR au 1er tour.













