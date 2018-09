Kaedi: polÃ©mique entre l'APP et l'AND

Alakhbar - A Kaédi, la polémique a éclaté entre l’APP et l’AND après la publication des résultats officiels dan le serveur de la CENI.



En effet, l’APP conteste la position de l’ADN soutenant que le représentant envoyé par la CENI est aussi un militant du parti (ADN). Et que ce dernier se serait donné à la fraude pour faire gagner son candidat Yacoub Ould Moy.



Selon ces résultats, l’UPR gagne deux conseils, l’UDP un conseil et l’AND un conseil. Pour régler la tension, la CENI a aussitôt convoqué son représentant à Nouakchott.