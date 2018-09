Elim CAN 2019 â€“ La Mauritanie domine le Burkina Faso par 2-0

Senego - Les qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations, qui se déroulera au Cameroun du 7 au 30 juin 2019, se poursuivent ce samedi. La Mauritanie a effectué son deuxième match ce samedi face au Burkina Faso.



Les Mauritaniens ont remporté la rencontre par 2 à 0. Les deux buts ont été inscrits à la première mi-temps par Ismael Diakité (35mn) et Khassa Camara (37mn). Pour rappel, les Mauritaniens avaient remporté leur premier match contre le Botwana sur un score de 1-0.



Avec 6 pts, les Mauritaniens occupent le fauteuil du Groupe I, qu’ils partagent avec le Burkina Faso, le Botswana et l’Angola.





















