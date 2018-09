Une jeune dame Ã  la tÃªte de la diplomatie malienne

Mali24 - Mme Khamissa Camara, Ministre des Affaires Étrangères et de la coopération internationale précédemment Conseiller Diplomatique du Chef de l’Etat.



Pour en savoir davantage sur le personnage et sa fulgurante carrière, nous vous proposons son portrait réalisé en 2015 par le journal le Point Afrique sous le thème « Diaspora – Kamissa Camara : le destin réécrit d’une femme de ce siècle ».



Portrait: Elle est française, malienne et américaine. À 32 ans, cette battante vit aux États-Unis où son parcours se nourrit de la sève de l’Afrique. Le Point l’a rencontré en août 2015. Lisez :



« Je vis aux États-Unis depuis 8 ans. Je gagne bien ma vie et je suis propriétaire de ma maison. J’ai le meilleur des trois pays. » Kamissa Camara affiche sa réussite et la revendique. Française, elle a fait le choix de s’expatrier aux États-Unis où elle poursuit une brillante carrière. La raison ? Plus d’opportunités au sein d’un système plus flexible. À sa façon, Kamissa Camara symbolise le nouveau visage de la diaspora désormais en situation de « double immigration », avec des enfants qui choisissent de s’expatrier du pays d’immigration de leurs parents.



Une enfance franco-malienne



« Je suis née et j’ai grandi à Grenoble, de parents maliens ayant immigré en France dans les années 70. » Ses origines, Kamissa Camara y tient beaucoup et est reconnaissante envers son père de lui avoir permis de garder ce lien fort avec le Mali. « Mon père avait peur que l’on perde nos attaches avec son pays quand il ne serait plus là. Il a tout fait pour que nous créions nos propres liens avec la famille restée là-bas. On allait souvent en vacances à Bamako l’été, on passait plusieurs mois à vivre le quotidien du pays ; maintenant, le Mali fait partie de moi. » Et la France alors ? Kamissa y a fait un parcours universitaire sans fautes – classe prépa hypokhâgne, diplôme de relations internationales et master en économie internationale –, mais des « épreuves particulières » la maintenant régulièrement dans la case immigrée l’ont conduite à nourrir un rêve d’Amérique.



Son rêve d’Amérique se concrétise…



« Je connaissais bien les USA. J’y étais souvent allée, que ce soit pour mon stage de licence au bureau des Nations unies à Washington ou durant mon année « au pair » à Concorde dans le New Hampshire ». En 2007, elle saute le pas, après avoir obtenu sa carte verte, précieux sésame permettant de vivre et de travailler sur le sol américain. « Un ami avait joué à la loterie pour moi, à mon insu. Un jour, il m’appelle et me dit que j’avais ma carte. J’étais en stage de fin d’études à la Banque africaine de développement à Tunis. Ce jour-là, j’ai su que ma vie allait enfin commencer. »



C’est donc avec son master en poche que Kamissa Camara prend un aller simple pour les États-Unis. Avec 3 000 dollars en poche, elle atterrit chez des amis à Washington. Sans job, mais avec l’envie de mettre le monde à ses pieds. « Mon premier achat a été une voiture. J’y ai investi 1 000 dollars. De là, tout est allé comme sur des roulettes : j’ai tout de suite trouvé un poste à la International Foundation for Electoral Systems (IFES), Fondation internationale pour les systèmes électoraux.» Au sein d’IFES, elle est en charge de l’Afrique de l’Ouest.



… avec l’Afrique



Kamissa va ainsi former des centaines de personnes travaillant dans des commissions électorales sur des sujets aussi pointus que la délimitation des circonscriptions électorales, l’enregistrement des électeurs ou la technologie d’enregistrement des votes ; des activités essentielles à la démocratie sur le continent. En 2012, elle rejoint le National Endowment for Democracy (NED)*, Fondation nationale pour la démocratie. « Ça faisait presque 5 ans que j’étais à IFES, j’étais fatiguée, et puis je m’étais trop spécialisée dans les élections ; je voulais me diversifier. Au sein du NED, le poste de responsable pour l’Afrique de l’Ouest se libérait : j’ai sauté sur l’occasion. » Elle y travaille maintenant depuis 3 ans, et y a été récemment promue vice-directrice pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale.



Le Sahel au cœur de son action…



Sa plus grande fierté : son travail sur le Mali, où le NED n’avait aucun programme quand elle est arrivée. « J’ai été recrutée juste après le coup d’État de 2012. J’avais le profil idéal pour travailler sur le pays. On est parti de zéro et on a maintenant 15 partenaires sur le terrain. Je me suis déplacée moi-même plusieurs fois sur le terrain, y compris à Tombouctou, pour identifier les partenaires et m’assurer que ces organisations étaient stables et solides. Le Mali est un vrai succès pour le NED », indique-t-elle.



Parallèlement, Kamissa Camara visite une dizaine de pays africains par an pour y évaluer les contextes politiques et rencontrer les partenaires du NED, pour vérifier que l’argent est bien utilisé mais aussi pour identifier de nouveaux partenaires. Son engagement pour le continent dépasse les limites de ses activités professionnelles.



… et de son engagement



À l’origine du Sahel Strategy Forum, la jeune cadre investit son temps et son énergie pour la région. « J’ai créé ce forum dans la continuité du Mali Watch, un groupe informel d’ONG qui travaillait sur le Mali. Il avait été mis en place juste avant le coup d’État et avait décidé de cesser d’exister après les élections présidentielles de 2013, estimant son travail terminé. J’ai eu envie de poursuivre la réflexion sur les enjeux autour du Sahel. »



Le Forum existe maintenant depuis 2 ans et se réunit régulièrement pour des panels de discussions de haut niveau sur la question. Professeurs, ministres, ambassadeurs, Kamissa Camara met son réseau au service de sa cause : créer un partenariat dirigeants-société civile. La jeune femme a même été engagée par le State Department (Département d’État) pour former les diplomates américains qui sont déployés en Afrique de l’Ouest, formation qu’elle dispense sur ses vacances du NED, à l’américaine…



Kamissa, désormais une Africaine-Américaine



La jeune femme, qui vit à Washington, est maintenant une citoyenne américaine. « Je me sens chez moi aux États-Unis. Une fois qu’on a vécu aux USA, on ne peut plus vivre ailleurs », dit-elle. Et Kamissa Camara de défendre le système américain et d’encourager ses connaissances à venir y vivre. « Oui, les cultures sont différentes et il faut le temps de s’adapter, mais ici tout est tellement plus facile ! » conclut-elle.



De quoi renforcer sa conviction d’avoir fait le bon choix en s’expatriant, en émigrant. Une manière de réécrire à sa façon l’histoire familiale, mais en lui faisant prendre une autre orbite, celle vers un univers où tout est possible loin des carcans habillés de préjugés et d’immobilisme.



Source: Le Point Afrique









