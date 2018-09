Corentin Martins, sÃ©lectionneur national : Â«Nous saisirons les occasions (...) pour gagner Â»

Rim Sport - Corentin Martins, sélectionneur national : «Nous saisirons les occasions (...) pour gagner ».



« Les joueurs ont su combiner dans l’effort le travail défensif et offensif pour remporter les gains de cette rencontre. Maintenant,nous devrons continuer à travailler.



Car il y a des points à prendre. Nous essayerons de refaire les mêmes performances. Nous saisirons les occasions qui se présentent à nous pour gagner ».













