Paul Duarte, sÃ©lectionneur du Burkina : Â« La Mauritanie mÃ©rite de gagner Â»

Rim Sport - « Favori ? Il n’y a de favori que sur le papier ! La Mauritanie est un adversaire compliqué, fort surtout à domicile. Dans la réalité, c’est une équipe compétitive, agressive qui démontre un travail d’ensemble. C’est ça la force de ce groupe.



Celui qui pensait que la rencontre allait être facile se trompe. Je l’avais déjà dit en prévenant tout le monde mais on ne m’a pas écouté. Deuxième chose, l’attaque du Burkina était décimée avec les blessures de Bertrand, Nakouma, Pitroipa. Ce n’est pas une excuse ! Ils ont été remplacés par des jeunes ayant un potentiel pour se battre, jouer avec la volonté humaine, avec plus d’engagement indépendamment des grosses qualités de l’adversaire surtout avec un jeu offensif poussé.



Il fallait ajuster. Le but cadeau offert à l’adversaire a mis aussi une équipe très bien classée dans le ranking FIFA dans la difficulté. Ce fut un match difficile avec la chaleur. Nous avons souffert en tentant de mettre quelque contre attaque en essayant de griller l’adversaire en vain.



En deuxième période,nous avons pris le contrôle de la rencontre d’autant que l’adversaire était quelque peu essoufflé. Sur une relance de jeu, nous avons manqué de scorer à la 65 mn.



La réalité est que la Mauritanie a tout le mérite de gagner ».









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité