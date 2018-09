CAN U17 : victoire logique de la GuinÃ©e devant la Mauritanie (3-1)

Rim Sport - Favorite avant la rencontre, la Guinée a logiquement battu (3-1) la Mauritanie, dimanche soir(10 septembre 2018, au stade Ngalandou Diouf de Rufisque, en match comptant pour la 1ère journée du tournoi de l’UFOA de la zone Ouest A, qualificatif pour la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans » Tanzanie 2019 ».



Aboubacar Conté a ouvert le score pour la Guinée (10’) sur une frappe à l’entrée de la surface. Alya Bangoura a doublé la mise sur une tête (43’).



Elv Housseine Sy a réduit la marque sur un coup franc au rond central (59’), mais cela n’a pas permis à ses partenaires de faire peur à l’adversaire. Au contraire, Aboubacar Conté a permis à son équipe de remporter cette partie en inscrivant un pénalty à la 62e minute de jeu, synonyme de victoire (3-1). Un beau succès des Guinéens avant la deuxième journée prévue, mardi.



Quant à la Mauritanie, elle devra relever la tête contre le Cap-Vert, dans deux jours.



A noter que le Mali a pris le dessus (2-0) sur la Gambie peu avant cette rencontre.



Source :SportSenegal









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité