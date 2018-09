Consigne de vote en faveur du candidat de l'AFCD pour le second tour des municipales Ã  Sebkha

ADEMA - Cher (e) s compatriote(s), Cher(e)s ami(e)s,



Au nom de l'Alliance pour la Démocratie en Mauritanie (ADM) que nous avons eu l'honneur de représenter aux élections municipale et législative du 1er Septembre 2018, nous vous adressons nos vifs remerciements et notre sincère reconnaissance pour le travail accompli en vue de diffuser notre projet politique d'une Mauritanie nouvelle débarrassée à tout jamais des questions récurrentes telles que: l'esclavage, le passif humanitaire, le foncier, l'État civil ...



Le tout autour de la restauration de la confiance en une nation multiculturelle et juste. ADM exhorte ses militant(e)s à continuer à œuvrer, sans relâche, pour la réalisation de ce projet.



ADM encourage les formations qui poursuivent les mêmes objectifs et appelle ses militant(e)s et sympathisant(e)s à voter massivement au second tour de ces élections municipales de Sebkha pour le candidat de l'AFCD, Monsieur Soumaré Aboubacar qui incarne les changements que nous préconisons.



Dr Tandia Mamadou









