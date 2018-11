CAN 2019 â€“ Mauritanie : Martins convoque un ex-champion dâ€™Europe U17 franÃ§ais

RIM Sport - La liste des 24 Mourabitoune communiquée, ce mercredi 7 novembre,a enregistré l’arrivée d’un seul nouveau joueur, le bourguignon Issa Samba. Après moult hésitation, le pensionnaire de l’AJ Auxerre (L2 française) a fini par opter pour la sélection nationale.



Ciblé par le staff technique, le latéral droit s’était entretenu avec le sélectionneur national et le manager général des Mourabitoune, lors de la tournée européenne peu avant le début des éliminatoires, en février 2017.Nous vous l’avions annoncé déjà.



Issa a porté régulièrement le maillot des équipes de France jeunes. Sur son CV figure déjà une ligne de prestige: un titre de champion d'Europe U17, décroché au printemps 2015, en Bulgarie. Le natif d’Ouloumbony (Guidimakha) et de Dreux était aussi de l'aventure des Bleuets à la Coupe du Monde U18, au Chili.



Issa avait signé un contrat pro avec son club formateur, l’AJ Auxerre en 2016.



Il n’est pas exclu que d’autres binationaux ne rejoignent le groupe des Mourabitoune ou ne manifestent leur désir de porter le maillot national, en cas de qualification à la CAN 2019.









