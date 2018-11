CAN 2019 : la Mauritanie retient son souffle !

Les Mauritanies - À 10 jours du match décisif contre la sélection botswanaise, la Mauritanie dans sa pluralité, politiciens, ouvriers, chauffeurs, étudiants …. retient son souffle.



À quelque 240 heures du coup d’envoi, au stade de Nouakchott, dimanche 18 novembre, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019, les spéculations vont bon train. Dans les quartiers les plus huppés de Nouakchott, en passant par les faubourgs de Nouadhibou, aux villages les plus reculés, le football est au cœur des débats.



Quel système devra mettre la Mauritanie pour battre le Botswana ? L’heure est à la spéculation des « formules magiques », qui mèneront à la gloire des «Mourabitoune».



Le citoyen lambda de Zouerate ainsi que le modeste cultivateur de Kaédi, aux ouvriers écrasé par le tâcheronnat, aux dockers du port de Nouakchott, pronostiquent pour une victoire de la Mauritanie.



Jamais un engouement aussi intense ne s’est fait sentir à quelques jours du match décisif, qualifié de tous les dangers par certains spécialistes du ballon rond.



Selon certains analystes, les protégés de Corentin Martins s’ils jouent sur leur vraie valeur peuvent bel et bien battre cette modeste équipe du Botswana, déjà éliminé de la compétition.



Par contre, d’autres jouent la carte de la prudence et conseillent à la sélection mauritanienne de faire attention à cette équipe du Botswana, qui jouera sans pression.



« En football rien n’est gagné d’avance, le match se joue sur le terrain et peut basculer d’un coté à l’autre », a commenté un technicien du foot.



Après la publication, mercredi 07 novembre des 24 joueurs qui devront affronter l’équipe botswanaise, la passion semble atteindre son paroxysme dans le pays.



Ainsi, bons nombres de mauritaniens sont convaincus qu’il n’y aura pas photo les « Mourabitounes» vont se défaire de cette équipe, qui n’a juste discuté qu’une seule CAN en 2012.



« On est à domicile, rien ne peut nous empêcher de franchir cette ultime étape de qualification historique à une CAN », a scandé un supporter euphorique dont les propos ont été recueilles dans l’anonymat.



La Mauritanie occupe actuellement la tête du classement du groupe I (9 points, +1) devant le Burkina Faso (7 points, +3) ensuite l’Angola (6 points, +1) et le Botswana qui ferme la marche du podium (1 point, -5).



Ibrahima Junior Dia









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité