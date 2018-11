L'anniversaire d'El Mawlid Nebaoui (naissance du prophÃ¨te) coÃ¯ncidera avec le 20 novembre courant

AMI - La Commission Centrale chargée de l'observation des croissants lunaires a annoncé que l'anniversaire d'El Mawlid Nebaoui Cherif pour l'année 1440 de l'Hégire coïncidera avec le 20 novembre 2018.



Un communiqué de la Commission, dont une copie est parvenue à l'AMI, précise que sur la base d'une vision du croissant lunaire dans certaines wilayas du pays, le vendredi 09 novembre courant est considéré le premier jour du mois de Rabii El Ewel 1440 de l'Hégire.













