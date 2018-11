Mauritanie : le gouvernement compte ouvrir un centre de formation et de qualification des OulÃ©mas Ã  Akjoujt

Alakhbar - Le gouvernement mauritanien a décidé de créer un centre de formation et de qualification des Oulémas, quelques mois, après la mesure portant fermeture du Centre de Formation des Oulémas, dirigé par l’Erudit Mohamed El Hacen Ould Deddew.



Le nouvel établissement pédagogique, appelé « la mahadra pilote de formation et de qualification des Oulémas », relèvera de la tutelle doublée du ministère des affaires islamiques et de l’enseignement originel et de l’Association des Oulémas de Mauritanie.



Il allait être ouvert dans un premier temps dans la capitale Nouakchott, mais des instructions supérieures avaient ordonné son installation à Akjoujt, la capitale de l’Inchiri.



Il sera par ailleurs financé sur les comptes de l’Association des Oulémas de Mauritanie dont le budget de 300 millions anciennes ouguiyas a été majoré pour la circonstance, indique-t-on.



La rencontre ayant réuni le 22 octobre dernier le ministre des affaires islamiques et de l’enseignement originel Ould Ahel Daoud et l’Ambassadeur saoudien accrédité en Mauritanie, SEM. Huzaa Ben Dhaoui Lemthiri, aurait porté sur ce sujet, révèlent des sources, selon lesquelles, le diplomate saoudien a manifesté la volonté de son pays d’apporter son soutien à la nouvelle institution.



Ce serait également la même impression exprimée par les émiratis pour la création de ce centre ; au moment où les étudiants de l’établissement Ould Deddew poursuivent leurs protestations réclamant son ouverture.



Au niveau d’Akjoujt, le nouveau centre a commencé à mettre pied par la location de locaux et la réception des dossiers de ses futurs enseignants, souligne-t-on.



Traduit de l’Arabe par Cridem









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité