Le PrÃ©sident de la RÃ©publique se rend Ã  Paris

AMI - Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a quitté Nouakchott, vendredi matin à destination de Paris (France) pour participer à la commémoration du Centenaire de l'Armistice de 1918 et à l'ouverture du Forum de Paris sur la Paix.



A son départ de l’Aéroport International de Nouakchott, Oumtounsy, le Président de la République a été salué par le Premier ministre, Monsieur Mohamed Salem Ould El Bechir, le Ministre d’État Chargé de mission à la Présidence de la République, Monsieur Yahya Ould Haddemine, des membres du Gouvernement, du chef d’État-major particulier du Président de la République,de la Directrice Adjointe de Cabinet du Président de la République, du wali de Nouakchott-Ouest et de la présidente du conseil régional de Nouakchott.



Au cours de ce voyage, le Président de la République est accompagné de Madame Mariem Mint Ahmed, dite Tekber, Première Dame et d'une importante délégation comprenant notamment :



-MM. Ismaël Ould Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération,



- Ahmed Ould Bahiya, Directeur de Cabinet du Président de la République;



-Mme. Aichetou Mint Mhaiham, ambassadeur de la République Islamique de Mauritanie à Paris,



MM.Mohamed Salem Ould Merzough, conseiller à la Présidence de la République,



-Zeidane Ould Hmeida,chargé de mission à la Présidence de la République;



- El Hacen Ould Ahmed, directeur général du Protocole d’État.













