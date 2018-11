PrÃ¨s de 400 millions de dollars pour lâ€™extension du port de Nouakchott

Apanews - Le port de Nouakchott sera doté d’une extension financée et réalisée par la société indienne privée Olam pour une enveloppe de 390 millions de dollars, a annoncé le ministre de l’Economie et des Finances mauritanien.



Selon Moctar Ould Diay qui donnait jeudi à Nouakchott une conférence de presse les travaux prévus et qui devraient durer 24 mois prévoient la construction de deux quais : un pour les conteneurs dont la profondeur des eaux atteindra 16,5 mètres et un pour le déchargement des hydrocarbures.



Ce dernier permettra d’accueillir des bateaux ayant jusqu’à 50.000 mètres cubes de contenance afin de résoudre le problème résultant du déchargement des hydrocarbures à Nouadhibou et leur acheminement sur Nouakchott avec des coûts additifs.



Selon Ould Diay, le chantier offrira 750 emplois pendant la période des travaux et 500 emplois permanents pendant la période de gestion.



Chaque conteneur de 20 pieds de longueur déposé au quai versera 50 dollars au trésor public, un chiffre qui passe à 75 dollars pour les conteneurs de 40 pieds, a ajouté le ministre.



Quant aux hydrocarbures, chaque mètre cube déchargé dans le quai versera deux dollars au trésor public, a-t-il indiqué, soulignant que ces recettes seront obtenues nonobstant les autres taxes imposées au port.



Le ministre a en outre signalé que la Mauritanie récupèrera le port au bout de 30 ans et si l’investisseur se rétracte, le pays aura bénéficié d’infrastructures précieuses et ne perdra rien.



