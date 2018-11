AlgÃ©rie â€“ Maroc : la Mauritanie salue la proposition de Mohammed VI

ALG24 - Le ministre mauritanien de la Culture, de l’Artisanat et des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Sidi Mohamed Ould Maham, a salué la proposition marocaine faite par le roi Mohammed VI d’ouvrir un « dialogue franc et direct » avec l’Algérie.



« Nous accueillons favorablement toute initiative et nous lui souhaitons plein succès », a-t-il notamment affirmé lors d’une conférence de presse organisée à l’issue d’un Conseil des ministres, selon plusieurs médias.



Et d’ajouter, « La Mauritanie encourage et souhaite plein succès à toute initiative de nature à garantir la stabilité et la sécurité de la région, ainsi que le bon voisinage ».



C’est le troisième pays à réagir favorablement à réagir favorablement à l’initiative du souverain alaouite. Le Qatar et la France ont en effet soutenu la démarche alors que, de son côté, la République arabe sahraouie démocratique (RASD) l’a vertement critiquée.



Pour l’heure, l’Algérie n’a pas encore répondu à l’appel du Maroc.









