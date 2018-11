Mauritanie: SNIM, un nouveau ADG pour redresser la barre

Le360 Afrique - Réuni jeudi à Paris, le Conseil d’administration de la Société nationale industrielle et minière (SNIM), la plus importante entreprise publique de Mauritanie (dont le capital est détenu à 74% par l’Etat), a entériné une proposition du gouvernement mauritanien désignant Hacena Ould Ely en qualité d’Administrateur directeur général (ADG) de l'entreprise.



Hacena Ould Ely remplace au poste Ahmed Salem Ould Béchir, nommé Premier ministre fin octobre. Le nouveau patron de la SNIM est un économiste de formation. Il était directeur général du Port autonome de Nouakchott dit Port de l’Amitié (PANPA) jusqu’à sa désignation à la tête de l’entreprise minière.



Hacena Ould Ely a été également le premier directeur général de la compagnie aérienne nationale «Mauritanie Airlines International (MAI)». Il fût ministre de la Pêche de septembre 2008 à août 2009.



Le nouvel ADG arrive aux commandes d’une entreprise handicapée par une énorme dette de plus 250 milliards d’ouguiyas (MRO), selon la presse locale.



Ainsi, évoquant «un manque de compétitivité et une insuffisance de ressources», le site d’information en ligne «Al Akhbar» présente la situation d’une entreprise «au bord de la faillite».



Historiquement, la SNIM fournit plus d’un tiers des ressources budgétaires de l’Etat. Mais pour cette année, l’apport a enregistré une chute drastique.



Le ministre de l’Economie et des finances, Moctar Ould Diaye, explique cette baisse vertigineuse par la faiblesse des cours mondiaux du minerai de fer.



La SNIM est le plus important employeur de Mauritanie après l’Etat, avec plus de 6.000 agents.



Par notre correspondant à Nouakchott

Cheikh Sidya









