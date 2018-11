Mauritanie : Chamboulement des vols de Mauritania Airlines

Alakhbar - La programmation des vols de la compagnie Mauritania Airlines a subi un bouleversement depuis jeudi dernier. Des vols ont été annulés ou retardés.



L'avion qui devait rallier Nouakchott à Casablanca ce vendredi à 16h a été retardé jusqu’à demain dimanche à 01h. Jeudi, un autre vol qui se dirigeait vers le Maroc a dû faire demi tour en plein air à partir de Nouadhibou pour des problèmes techniques.



Un troisième avion a été réservé, ce samedi, pour le déplacement du président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz à Paris pour participer à la commémoration du Centenaire de l'Armistice de 1918 et à l'ouverture du Forum de Paris sur la Paix.



La compagnie Mauritania Airlines International a été fondée en décembre 2010. Elle dispose d’une flotte de six avions et dessert une douzaine de destinations en Afrique.









