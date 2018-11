Coupe nationale : Le FC Nouadhibou conserve son trophÃ©e

Rimsport - Le FC Nouadhibou s’est imposé, ce vendredi 9 novembre 2018,en finale de la coupe nationale à l’épreuve fatidique des coups de pieds arrêtés (6 à 5 1-1 fin du temps réglementaire,aux dépends de Nouakchott Kings.



Les Orange conservent pour la deuxième année consécutive le trophée), au terme d’ une belle rencontre, avec une opposition de styles logique. Après l’ouverture du score par Palaye à la 14 mn, les protégés de Pape Seck entreprenants et combatifs ont réduit le score à la 85 mn par le biais d’El Moctar Ethmane.



Après avoir décroché le titre de champion de Mauritanie, les protégés de Njoya imposent leur suprématie sur le football national avec ce doublé.Quant à la séduisante formation de Nouakchott Kings, elle a réalisé une performance inédite en atteignant la finale grâce au travail inlassable entrepris des années durant par Pape Seck.