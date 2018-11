Le cas Biram atterrit Ã  lâ€™AssemblÃ©e Nationale

Le Calame - La députée Mme Coumba Dada Kane a, lors d’une séance plénière à l’Assemblée nationale rendu un vibrant hommage au président de IRA Mauritanie, Biram Dah Abeïd, détenu depuis août dernier, à la prison civile de Nouakchott, suite à une plainte d’un journaliste.



Elle a demandé à ces collègues de prendre à bras le corps le dossier d’un des leurs, soulignant que ce qui est arrivé à Biram pourrait arriver à l’un d’entre eux. Mme Kane n’a pas manqué de s’interroger sur les réelles motivations de l’arrestation et de la détention du leader abolitionniste soulignant qu’il est insensé de mettre quelqu’un en détention, suite à une plainte pour diffamation alors qu’il présente toutes les garanties de représentation.



Mme Kane a qualifié cette « détention d’injuste et d’arbitraire ». Se définissant comme députée des droits de l’homme et du peuple, Mme Kane a dénoncé, au micro du Calame, avec la dernière énergie la répression à tout bout de champ des manifestations pacifiques des militants de IRA réclamant la libération de leur leader.



Elle continuera de se ranger du côté du peuple et défendra leurs préoccupations. Selon notre interlocutrice, le député doit recueillir les préoccupations des populations qui l’ont portée et les défendre au Parlement, dans le but de trouver des solutions aux problèmes identifiés dans une localité donnée et non défendre un pouvoir.



Mme Kane a exprimé sa « solidarité » aux pêcheurs artisanaux, en grève depuis l’arraisonnement de leurs pirogues par les gardes-côtes.



Pour rappel, Mme Kane a été élue députée sur la liste des femmes, lors des dernières législatives. Elle est vice présidente de IRA. Son militantisme au sein du mouvement lui a valu son licenciement de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale(CNSS), en janvier 2017. Elle payait ainsi le prix de son activisme politique.













