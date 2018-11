Forum americano-mauritanien des affaires : CommuniquÃ©

Mauriweb - Au United States- Mauritania Business Forum, nous avons été honorés par la visite de l’Assistante du Secrétaire d’État Adjoint aux affaires de l’Afrique de l’Ouest et de la sécurité (DAS), Whitney Baird, et de Son Excellence M. Michael Dodman, Ambassadeur des États-Unis d’Amérique en Mauritanie.



Le but de la visite était de discuter du rôle du Forum en tant que plate-forme pour les entreprises américaines intéressées par la Mauritanie et de l’importance de renforcer les échanges commerciaux entre les États-Unis et la Mauritanie et d’améliorer l’environnement commercial pour les entreprises américaines en Mauritanie et les entreprises mauritaniennes aux États-Unis.



Vendredi 9 novembre 2018.