Mauritanie: les Etats-Unis Â«n'ont pas le droit de ternir l'image de notre paysÂ»

RFI - Le ton monte de plus en plus côté mauritanien contre les Etats-Unis, qui ont décidé d'exclure la Mauritanie des avantages commerciaux de l'Agoa dès le 1er janvier 2019.



Washington justifie cette décision par la persistance de l'esclavage en Mauritanie. Faux, a retoqué le ministre mauritanien de la Culture, porte-parole du gouvernement. Dans une conférence de presse tenue jeudi soir après le conseil des ministres.



Sidi Mohamed Ould Maham, qui a épinglé le gouvernement américain, a nié l'existence de l'esclavage tout en reconnaissant ses séquelles que le gouvernement travaille à éradiquer.



"Les États-Unis sont souverains dans les décisions qu’ils prennent pour accorder des avantages à qui ils veulent. Mais les autorités américaines n’ont pas le droit, comme elles l’ont fait, de ternir l’image de notre pays en nous traitant d’esclavagistes ou racistes", a réagi Sidi Mohamed Ould Maham, porte-parole du gouvernement mauritanien.









