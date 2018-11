IRA : Note d'information

Le Calame - Le jeudi 8 novembre 2018, au siège du parlement canadien à Ottawa, la présidente de la section IRA – Canada madame Kadiata Ba à rencontré le premier ministre Canadien Justin Trudeau.



Cette rencontre à eu lieu à la marge d'une cérémonie de la formation politique du premier ministre, le parti libéral canadien. Ce geste du chef du gouvernement canadien intervient quelques jours après le lancement par le bloc parlementaire libéral de Montréal dirigé par le député Mario Beauieu, ami de Biram Dah Abeid d'une initiative de soutien au président des réseaux IRA, séquestré en prison depuis plusieurs mois et pour la quatrième fois en sept ans par le régime de Mohamed ould Abdelaziz.



Le premier ministre canadien à exprimé l'attachement de son gouvernement à l'État de droit et les droits humains et surtout à la fin de l'esclavage en Mauritanie ; le contact est maintenu avec madame Ba et son équipe jusqu'à ma libération de Biram Dah Abeid et pour l'éradication de l'esclavage et l'oppression de personnes d'ascendance africaine en Mauritanie.



A noter que le 12 avril 2017 le président Biram Dah Abeid s'est exprimé au sein du parlement canadien à Ottawa sur la situation des droits humains en Mauritanie. Par ailleurs l'avocat canadien, député et ancien ministre de la justice de son pays, Irwin Cotler est parmi le groupe d'avocats internationaux qui s’est constitué pour le président d'IRA – Mauritanie.



Maître Cotler a déjà signé et publié un communiqué véhément contre les autorités mauritaniennes dès les premiers jours de l'arrestation de Biram Dah Abeid, il fut aussi l'avocat défenseur de Nelson Mandela et du dissident soviétique Natan Sharansky.



Nouakchott, le 10 novembre 2018.



La Commission de la Communication.









